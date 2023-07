Calciomercato: contatto Milan-Sassuolo in giornata per Frattesi. I rossoneri mettono sul piatto Pobega, Maldini e Colombo

Il nome al centro delle maggiori voci di mercato, almeno in Serie A, è senza dubbio Davide Frattesi, ambito dall'Inter prima, che però pare aver messo il mirino su Samardzic negli ultimi giorni, dalla Roma, sempre forte del suo 30% sulla futura rivendita, e infine dal Milan, che ha appena incassato 70 milioni dalla cessione di Tonali.

Dopo Loftus-Cheek, i rossoneri avranno in giornata un contatto col Sassuolo per esporre la loro strategia. Che prevede l'inserimento di una contropartita tecnica: Daniel Maldini e Tommaso Pobega, le ipotesi, ma ancor di più Lorenzo Colombo valutato circa 15 milioni, utili a tagliare la richiesta di 40 del Sassuolo per Frattesi.

