Calciomercato, Carnevali: "Frattesi ha firmato per l'Inter, ha sempre avuto una preferenza per i nerazzurri" (VIDEO)

Davide Frattesi sarà un nuovo giocatore dell'Inter e la conferma è arrivata anche da Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Il dirigente dei neroverdi è stato intercettato dai giornalisti e queste sono state le sue parole: "È fatta per Frattesi all'Inter, ha firmato poco fa. Siamo contenti e non è stata facile. La trattativa è stata lunga e c'erano varie società, ma con l'Inter si è chiusa nel modo migliore, sia per noi che per il giocatore, che ha sempre avuto una preferenza per il club nerazzurro".

È stato importante l'inserimento di Mulattieri nella trattativa?

"Non era legato al discorso Frattesi, la trattativa era in corso da prima e indipendente dalla vendita di Frattesi. Siamo contenti perché è un giovane interessante, in cui noi crediamo. Credo che sia un buon acquisto per il Sassuolo, per la politica che stiamo portando avanti".

Che acquisto è per l'Inter Frattesi?

"È un giovane italiano che ha caratteristiche diverse da tanti altri centrocampisti. Sono convinto che l'Inter abbia fatto un ottimo acquisto, poi starà all'allenatore e alla società valorizzarlo al meglio. Sono convinto che lo sapranno fare perché è un giocatore con grandissima qualità e con grande talento".