C'è anche la Lazio su Daichi Kamada. I biancocelesti hanno ufficialmente salutato Sergej Milinkovic-Savic, che si è trasferito all'Al Hilal, e ora Lotito e la sua squadra mercato sono al lavoro per regalare dei sostituti a Sarri. Uno dei nomi in lista, secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo, è quello del centrocampista giapponese, accostato anche ai giallorossi nelle scorse settimane.

(corrieredellosport.it)