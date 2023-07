Calciomercato Roma, ag. Spinazzola: "Mai chiesto di andare via, ma valuteremo eventuali offerte con la società"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, è intervenuto a margine dell'evento dell'apertura ufficiale del calciomercato e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro del suo assistito. L'esterno giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2024. Ecco le sue parole: "Come sapete tutti c'è un mercato in atto, il giocatore ha un anno di contratto e non ha chiesto di andare via dalla Roma, per cui vedremo quello che succederà. Se arriveranno delle offerte, le valuteremo assieme alla Roma, ma non c'è questa urgenza. Il giocatore è della Roma e sta bene, ci sono due o tre situazioni che potrebbero arrivare ma tutto in estrema tranquillità valuteremo insieme alla Roma".

