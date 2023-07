Calciomercato, ag. Baldanzi: "Diverse squadre interessate ma nessuna offerta ufficiale"

CALCIOMERCATO.IT - L'agente di Baldanzi, Pastorello, ha parlato così della situazione del trequartista dell'Empoli, su cui si è parlato anche di un interesse della Roma in passato: "È normale che venga seguito dai top club di Serie A. Ci sono diverse squadre interessate, però non è arrivata ancora nessuna proposta ufficiale. Lui a Empoli sta benissimo e prenderemo la decisione migliore per il suo futuro".

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE