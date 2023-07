Calciomercato, ag. Arnautovic: "Marko sta benissimo al Bologna, per ora non si muove"

Il fratello-agente di Marko Arnautovic, Daniel, ha parlato della situazione dell'attaccante del Bologna accostato anche alla Roma, alla ricerca di un attaccante in questa finestra estiva di calciomercato dopo l'infortunio di Tammy Abraham. "Marko non si muove. Almeno per ora. Si trova benissimo a Bologna, non ha problemi con nessuno - le sue parole al portale sportivo -. Mi piacerebbe fare chiarezza, perché tanto si è detto nei mesi scorsi, e voglio ribadirlo con forza e grande tranquillità: Marko non ha mai avuto problemi con il suo allenatore, né con i suoi compagni. E l’infortunio è alle spalle".

"A Bologna mio fratello sta benissimo. Non ha bisogno di andare via. Leggo che il suo entourage lo avrebbe proposto, ma l’unico a rappresentare lui sono io, e lui non è un giovane giocatore sconosciuto - ha aggiunto -. Chi lo vuole, sa benissimo le sue caratteristiche: se ci fosse qualcosa di concreto, ne parleremmo con il club, per capire se sia il caso di salutarci o meno. Ma adesso sta solo pensando a ricominciare il ritiro nel migliore dei modi, per fare bene con questa maglia".

(gianlucadimarzio.com)

