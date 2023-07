Bologna, Dominguez: "Ho l'ambizione di giocare le coppe. Rinnovo? C'è distanza, non ne parliamo da aprile"

Dal ritiro del Bologna Nicolas Dominguez oggi è intervenuto in conferenza e ha parlato anche del suo futuro. Il centrocampista classe 1998, con il contratto in scadenza nel 2024, recentemente è stato accostato anche alla Roma. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Quanto fa piacere sentire che tutta la città spera nella tua permanenza?

"Fa piacere sentire tutto l'affetto della gente, sono contento del presente e penso al Bologna, mi sto allenando bene e ho la testa qui".

Ci sono tante squadre che ti cercano. Che speranza c'è per la tua permanenza?

"Io non so niente di questi rumors. Ho la testa qui a Bologna, ho un altro anno di contratto e mi alleno per fare bene nella prossima stagione".

La tua permanenza dipenderà anche dalla caratura della squadra che il Bologna farà?

"No, anche se sappiamo che sarà un anno difficile. Dobbiamo ripartire da dove abbiamo finito, abbiamo una buona base nonostante siano andati via tanti giocatori importanti per il gruppo".

Ieri hai parlato diverso tempo con Lucumì e Motta. Che cosa vi siete detti?

"Abbiamo parlato delle vacanze e il resto rimane tra di noi".

C'è margine per il tuo rinnovo contrattuale?

"La predisposizione c'è tutta. Non so come andrà avanti la trattativa, l'ultima volta che ne abbiamo parlato è stato ad aprile e c'era differenza tra richiesta e offerta della società. Al momento però io penso solo ad allenarmi, per il resto ci sono i procuratori".

Cosa ti potrebbe spingere ad andare via da Bologna?

"Sicuramente per ambizione personale potrebbe essere una squadra che gioca le Coppe internazionali. Io qua a Bologna mi trovo benissimo, l'anno scorso siamo andati vicinissimo a giocare anche noi una Coppa, ma qui sto bene così come la mia famiglia".

Motta ha speso tantissime parole per te durante tutto l'anno. Questo è un fattore che ti fa pensare di restare?

"Valuterò tutto nel momento in cui dovesse arrivare un'offerta concreta, al momento non ho niente. Le parole che il mister ha speso per me mi fanno piacere, come ho detto prima io sono concentrato per fare una buona stagione a Bologna".

Se non dovesse arrivare l'offerta giusta, la tua cocentrazione rimarrà la stessa?

"Se continuerò qua darò sempre il mio 100%, perché questa è la mia unica forma di vedere il calcio".

Ti sei dato una deadline entro cui valutare eventuali offerte?

"È difficile rispondere, non sto pensando a nulla in questo senso. Voglio stare tranquillo, pensare ad allenarmi bene e prepararmi per la prima partita di Coppa Italia in cui saremo impegnati".