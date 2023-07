Atletico Madrid, Koke: "Non so se Morata andrà via, ma finché sarà qui darà il massimo fino all'ultimo giorno"

Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro di Joao Felix e Alvaro Morata (obiettivo della Roma), i quali sono al centro di numerose voci di mercato. Ecco le sue dichiarazioni.

Come gestisci la situazione di João Felix e Morata nello spogliatoio?

"Sono calciatori di livello mondiale e oggi sono dell'Atletico. Sono dei professionisti, hanno un contratto e daranno tutto per questa società e per i compagni fino all'ultimo momento. Non sappiamo se João Felix, Morata o chi per loro rimarrà qui, ma fino all'ultimo giorno avranno rispetto per il club e daranno il massimo".