Wijnaldum: "Mi è piaciuto molto lavorare con Mourinho"

La rete di Wijnaldum non ha evitato la sconfitta dell'Olanda contro l'Italia nella 'finalina' per la Nations League. Il centrocampista olandese, che nell'ultima stagione è stato in prestito alla Roma, ha raccontato così l'anno calcistico appena concluso: "La mia stagione è stata tranquilla e anche strana. Perché quando sono arrivato ho fatto solo qualche allenamento, una partita dove ho giocato solo 12 minuti e poi la settimana dopo mi sono infortunato per tanto tempo. Sono tornato a febbraio, quindi non ho avuto una lunga stagione. Mi è piaciuto ogni momento passato con la squadra, con l’allenatore, che mi ha supportato e mi ha aiutato tanto. Mi è piaciuto molto lavorare con Mourinho".

Sul futuro: "Ho un contratto con il PSG e ora vedremo cosa succederà. È difficile per me dire ora cosa accadrà, perché ho già detto che ho un contratto con il PSG e devo vedere quale situazione si verificherà in futuro. Questa è la situazione".