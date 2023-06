Ufficiale, Monchi lascia il Siviglia: è il nuovo presidente delle operazioni calcistiche dell'Aston Villa (FOTO)

L'avventura di Monchi al Siviglia è terminata. La società andalusa ha annunciato tramite un tweet l'addio del dirigente, il quale si è già trasferito in un nuovo club e si tratta dell’Aston Villa. Come scritto da Fabrizio Romano, l'ex ds della Roma ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione di rinnovo fino al 2027. "Grazie", il messaggio del Siviglia.

“L'Aston Villa è lieta di annunciare la nomina di Ramón Rodriguez Verdejo 'MONCHI' come nuovo presidente delle operazioni calcistiche del club”, la nota del club inglese.

Understand Monchi’s contract at Aston Villa will be valid until June 2026 plus an option to extend until 2027. ????? #AVFC

Villa have their new director after talks collapsed with Mateu Alemany last May.

Excellent call for AVFC, done deal.

Here we go. pic.twitter.com/LnIuuFHjZE

