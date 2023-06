Udinese, Silvestri: “Roma? C’è stato un interesse in passato. Sarebbe difficile dire di no” (VIDEO)

CALCIOMERCATO.IT - Dopo l'ultima stagione con la maglia dell'Udinese, Marco Silvestri si è confermato un portiere sicuro e più che affidabile. Il classe 1991 ha parlato ai microfoni di TV Play, affrontando alcune tematiche tra cui la possibilità in passato di vestire la maglia della Roma: "C’era stato un interessamento poi le cose non sono andate in porto. Rui Patricio è un portiere molto esperto e di qualità. Se andrei alla Roma? È difficile dire di no, è uno dei club storici d’Italia e mi ha sempre affascinato molto. Non sono però cose che decido io, sono il portiere dell’Udinese e sono felice di esserlo”.