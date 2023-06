Monchi verso l'addio al Siviglia e pronto a trasferirsi all'Aston Villa per lavorare al fianco di Unai Emery: secondo quanto scrivono in Spagna, manca solo l'ufficialità. Inoltre, il club inglese e Monchi pagheranno la clausola rescissoria al club andaluso. L'ex ds della Roma ha vinto col Siviglia 11 titoli, tra i quali sette edizioni dell'Europa League, l'ultima proprio contro i giallorossi a Budapest.

(as.com)

