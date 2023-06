Sassuolo, Dionisi: "Ad oggi Frattesi viene in ritiro con noi, ma deve ambire ad altri palcoscenici"

TMW - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, a margine del Trofeo Maestrelli ha rilasciato delle dichiarazioni ai cronisti presenti, riprese dal sito specializzato in calciomercato. Il tecnico dei neroverdi ha parlato anche di Frattesi, uno dei nomi accostati alla Roma negli ultimi giorni e non solo:

"Ad oggi abbiamo stilato i nomi di quelli che devono fare le visite mediche e venire in ritiro, Frattesi è tra questi. Ovvio che è molto chiacchierato, la vostra speranza è che si continui a parlare di lui, poi io spero che si smetta prima o poi. Per un motivo o per un altro".

Sulla sua crescita:

"È sotto l'occhio di tutti. Ha finito facendo molto bene in Nazionale, è un giocatore che abbiamo apprezzato tanto. Credo che sia arrivato il momento che possa e debba anche ambire ad altri palcoscenici. Se lo meriterebbe per quello che ha fatto, non è l'unico, ma mi chiedete di lui e ve lo dico".



Su Scamacca:

"Abbiamo un buon rapporto con lui, l’ho sentito qualche mese fa. Se dovessi dargli dei consigli li darei direttamente a lui. L’unica cosa che posso dire è che se dovessi proprio consigliargli qualcosa gli direi di scegliere Sassuolo. Saprà fare bene le scelte con il suo entourage".