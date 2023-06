Sassuolo, Carnevali: "Frattesi? Nessun contatto con club italiani. Abbiamo ricevuto qualche richiesta dalla Premier League"

DAZN - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming prima dell'inizio della sfida contro la Fiorentina. Tra i vari temi trattati, il dirigente dei neroverdi si è soffermato anche sul futuro di Davide Frattesi, accostato ripetutamente alla Roma. Ecco le sue parole: "Per quanto riguarda Frattesi sento che tante italiane si sono avvicinate, ma con noi non hanno mai parlato. L'unico mercato per Frattesi è quello di Premier: abbiamo avuto qualche richiesta".