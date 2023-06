Pisa, settimana decisiva per la scelta del nuovo tecnico: in pole De Rossi, Aquilani e Alvini. Sullo sfondo Di Francesco e l'ex vice di Fonseca Campos

Sarà questa la settimana decisiva per la scelta del nuovo allenatore del Pisa. Giovanni Corrado e Aleksandar Kolarov hanno stilato una lunga lista di profili, ma i candidati principali sono Daniele De Rossi, Alberto Aquilani e Massimiliano Alvini, incontrato nel weekend a Forte dei Marmi. Il sogno, invece, resta Andrea Pirlo. Non è tramontata l’idea che porta ad Eusebio Di Francesco, anche se negli ultimi giorni non ci sono stati contatti, mentre si complica la pista Filippo Inzaghi. Più defilati Aimo Diana, l'ex vice di Fonseca Nuno Campos, Marco Baroni e Roberto Venturato.

(sport.quotidiano.net)

