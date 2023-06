Kluivert: "Avevo pensato alla Roma come tappa intermedia prima del Real Madrid"

ZIGGO SPORT - Justin Kluivert, nei giorni scorsi finito nel mirino del Bournemouth, torna a parlare del suo periodo nella Capitale. L'olandese ha rilasciato un'intervista al canale sportivo olandese alla trasmissione "Kick 't met", durante la quale ha confidato alcuni pensieri del periodo in cui si è trasferito a Roma: "Mi sarebbe piaciuto restare all'Ajax. Improvvisamente è diventato tutto molto professionale, hai un agente e uomini che parlano solo di soldi. Il mio obiettivo era andare al Barcellona o al Madrid. Avevo diciannove anni quando sono partito e ho pensato: resto a Roma due anni e poi vado a Madrid. Non è successo. Ho visto la Roma come una tappa intermedia, ma da quando sono andato ho visto l'altra faccia del calcio. Al mio arrivo c'era il nuovo dirigente che mi aveva portato a Roma, c'era Di Francesco. Tutto era bellissimo. E quello che mi ha portato se n'è andato dopo sei mesi".