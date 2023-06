Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, intervenuto durante "Calciomercato - L'Originale", il mercato in entrata dell'Inter sarebbe bloccato dalla mancata partenza di Brozovic, ancora tesserato nerazzurro. Se il croato non partirà subito portando in dote la liquidità necessaria per fare mercato, Marotta dovrà trovare la formula giusta prima dell'incontro di venerdì con Carnevali per Frattesi e mantenere il vantaggio.

(Sky Sport)