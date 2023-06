Calciomercato, ufficiale: Bensebaini è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund (FOTO)

Era stato accostato nei mesi scorsi alla Roma come possibile nuovo acquisto per il reparto difensivo, ma adesso è arrivata l'ufficialità della sua cessione al Borussia Dortmund. Ramy Bensebaini, difensore algerino del Borussia Mönchengladbach, aveva il contratto in scadenza a giugno 2023, ma già da aprile il club aveva comunicato che non si sarebbe trovato un accordo per il rinnovo. Il giocatore classe 1995 vola quindi dai gialloneri, firmando un contratto quadriennale.

Tach, Ramy! ? Der #BVB hat den ersten Neuzugang für die Saison 2023/24 verpflichtet. Ramy #Bensebaini wechselt ablösefrei von Borussia Mönchengladbach an die Strobelallee und unterschrieb am Montag einen Vierjahresvertrag. ✍️ ?️ https://t.co/B4vfHCLhQk — Borussia Dortmund (@BVB) June 5, 2023