Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, l'incontro avvenuto a Milano tra Galatasaray e Juventus per il classe '99 avrebbe avuto esito positivo. Il club turco non accetta contropartite, ma l'interesse dei bianconeri è chiaro. Sull'ex attaccante della Roma non c'è solo la Vecchia Signora, infatti piace anche all'Aston Villa (che ha fatto un sondaggio) e al Milan.

(tuttomercatoweb.com)

