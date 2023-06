Lo Spezia è alla ricerca di un nuovo allenatore in seguito alla retrocessione in Serie B e, secondo quanto rivelato dal sito dell'esperto di calciomercato, la società ligure ha avuto dei contatti con Daniele De Rossi. L'ex tecnico della Spal e centrocampista della Roma non è l'unico profilo seguito, infatti piacciono anche Alberto Aquilani, Filippo Inzaghi e Marco Baroni.

(gianlucadimarzio.com)

