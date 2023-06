Calciomercato: sondaggio della Fiorentina per Zaniolo

Dopo la partenza a febbraio al Galatasaray che ha interrotto l'esperienza con la maglia della Roma, il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe ancora essere in Italia. Secondo il giornalista Luca Marchetti sull'ex giocatore giallorosso ci sarebbe stato un sondaggio della Fiorentina, che è quindi il primo club a chiamare il suo entourage per capire le condizioni per un ritorno in Italia. Sul contratto del giocatore c'è una clausola rescissoria di 35 milioni, un prezzo che sarebbe difficile da raggiungere per le italiane. Un'apertura potrebbe arrivare se il club turco dovesse decidere di accettare un prestito con obbligo di riscatto o una percentuale sulla futura rivendita.

(Sky Sport)