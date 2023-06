Calciomercato Roma, vicine le cessioni di Kluivert al Bournemouth e Carles al Celta per 10 e 6 milioni di euro

Prosegue il piano di sfoltimento della rosa di Tiago Pinto. Come riferito da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' si starebbero completando le cessioni di Kluivert al Bournemouth per circa 10 milioni di euro, di Carles Perez al Celta Vigo per 6 milioni e quelle di Volpato e Missori al Sassuolo.

(Sky Sport)

Conferme anche da Fabrizio Romano: la Roma incasserà 9,5 milioni di sterline più 850.000 di bonus.

Bournemouth are advancing to the final stages of Justin Kluivert deal with Roma, as expected. ???? #transfers

Understand the agreement is now on the verge of being reached between clubs for £9.5m guaranteed fee plus £850k add ons.

Talks still ongoing on personal terms. pic.twitter.com/ZE2XMiUQLP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2023