Calciomercato Roma: Tielemans chiede un ingaggio da 5 milioni a stagione. Anche l'Aston Villa e il Milan in corsa

Youri Tielemans infiamma la sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato dal giornalista di calciomercato.com Daniele Longo, il centrocampista belga chiede un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Il calciatore lascerà il Leicester a parametro zero e dal 1° luglio potrà trasferirsi gratuitamente in un nuovo club. L'Aston Villa può accontentare le richieste del ventiseienne, mentre il Milan è al lavoro per trovare la quadra e anche oggi ci sono stati dei contatti con l'entourage. Tielemans è seguito con grande interesse anche dalla Roma.

