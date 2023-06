Come riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', Evan Ndicka, il suo agente e Tiago Pinto sarebbero insieme in un hotel della Capitale. Il motivo della riunione è presto detto: le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli del contratto che il difensore firmerà prima di essere annunciato ufficialmente come nuovo giocatore della Roma.

(Sky Sport)