Calciomercato Roma, summit del Sassuolo per Frattesi: Milan pista più concreta

Uno dei nomi più ricercati nel calciomercato estivo italiano è senza dubbio Davide Frattesi, ormai pronto al definitivo salto di qualità dopo due ottime stagioni al Sassuolo. La dirigenza neroverde oggi, nello specifico l'ad Giovanni Carnevali, il ds Giovanni Rossi e l'allenatore Alessio Dionisi, si è riunita a pranzo per discutere il suo futuro. Secondo il sito di calciomercato la valutazione del giocatore è salita da 30 a 40 milioni e su di lui ci sarebbero tre importanti società pronte all'assalto.

Dopo l'accelerata del Newcastle per Tonali il Milan sarebbe pronto a sorpassare le dirette concorrenti ed ora è la pista più concreta. Con l'agente Riso ci sono buoni rapporti e sarebbe previsto un summit che si terrà nei prossimi giorni. L'Inter dal canto suo sarebbe bloccata dal perfezionamento di alcune operazioni, nello specifico Onana e Brozovic, mentre la Juventus sarebbe in attesa di fare cassa.

Fino a qualche ora fa sembrava che l'Inter fosse in vantaggio su tutte, dopo un accordo sulla parola con l'ad Carnevali che avrebbe previsto l'inserimento di una contropartita per abbassare il prezzo del cartellino. La Juventus dal canto suo aveva incontrato a Milano l'ad Carnevali e l'agente Riso per anticipare la concorrenza, con il possibile inserimento dei giovani Koni De Winter e Matias Soulé. Lo scenario attualmente più complicato invece sarebbe la Roma, che già in passato lo ha cercato sfruttando il 30% sulla rivendita, l'apprezzamento di Mourinho e la fede del giocatore. Ora però il Milan sarebbe davanti a tutti e chiuso l'addio di Tonali potrebbe fare l'affondo su Frattesi.

(calciomercato.com)

