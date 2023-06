Calciomercato Roma, sulle tracce di Mazzocchi della Salernitana: valutazione 10 milioni, Tahirovic possibile contropartita

È stato uno dei migliori esterni destri del campionato nella prima parte di stagione, poi il brutto infortunio di novembre gli ha impedito di scendere in campo per diversi mesi. Dopo il rientro in campo Pasquale Mazzocchi non è più riuscito a ripetersi con la maglia della Salernitana, con la cessione che potrebbe quindi concretizzarsi in estate. Secondo il sito di calciomercato su di lui ci sarebbero Juventus, Milan e la Roma, coi granata che valutano il classe 1995 circa 10 milioni di euro. I giallorossi potrebbero abbassare il prezzo del cartellino con l'inserimento del giovane Tahirovic, richiesto a Salerno già a gennaio dal ds Morgan De Sanctis e che potrebbe trovare maggiore spazio nel centrocampo di Paulo Sousa.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE