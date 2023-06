Tra i ruoli ricercati della Roma, dietro le urgenze di un centrocampista e un attaccante, rimane anche l'ipotesi di un portiere. E stando a quanto riferito non è svanito l'interesse di Tiago Pinto per Rui Silva, portiere portoghese classe 1994 del Betis Siviglia. Con il club spagnolo che dopo aver rinnovato il contratto di Raul Bravo potrebbe prendere anche Desplanches, Rui Silva potrebbe tornare d'attualità per la Roma che lo aveva già seguito 2 estati fa.

(Tnt Sports)