Calciomercato Roma: si allontana il rinnovo di Keramitsis, ipotesi cessione in Germania

Dimitrios Keramitsis potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di mercato. Secondo quanto rivelato dal sito, il difensore centrale della Primavera non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024, motivo per cui la società giallorossa potrebbe cederlo a titolo definitivo già questa estate per non perderlo a parametro zero l'anno prossimo. Inoltre il classe 2004 ha da poco scelto di affidarsi all'agenzia Sports360, che opera principalmente nei campionati tedeschi. Non va affatto esclusa, quindi, l'ipotesi di un trasferimento in Germania.

(gazzettaregionale.it)

