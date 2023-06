Calciomercato Roma, Scamacca il primo in lista per l'attacco del Milan: può arrivare in prestito

Continua la ricerca del Milan di un nuovo attaccante da affiancare all'esperto Olivier Giroud. Secondo quanto riporta il quotidiano, dopo il no di Marcos Thuram, i primi due nomi in lista per i rossoneri sarebbero Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, con il primo che potrebbe arrivare in prestito dal West Ham e sarebbe felice di tornare in Italia dopo una stagione non positiva. Il Milan starebbe ragionando su quanto potrebbe dare e quanto costerebbe. Morata invece vive una condizione opposta, reduce da una stagione positiva da 15 gol complessivi con l'Atletico Madrid. Nei prossimi giorni potrebbe essere tempo di incontri e dialoghi, per capire le eventuali cifre delle due operazioni.

(gasport)