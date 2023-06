Calciomercato Roma: rifiutata un'offerta da 3,25 milioni del Westerlo per Reynolds. Prevista una nuova proposta nelle prossime ore

Bryan Reynolds è uno dei possibili partenti in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il Westerlo, club in cui il terzino americano ha trascorso l'ultima stagione in prestito, ha offerto 3.25 milioni di euro per acquistare il calciatore a titolo definitivo. La Roma ha respinto la proposta poiché valuta il classe 2001 7 milioni. La società belga è comunque intenzionata ad aumentare leggermente l'offerta nelle prossime ore vista la forte volontà di trattenere il giocatore, il quale sarebbe entusiasta di restare.

(Il Tempo)