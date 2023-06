Calciomercato Roma, rifiutata offerta di 3 milioni del Westerlo per Reynolds: su di lui Sturm Graz, West Ham e Sparta Praga

Tra i vari giocatori che a giugno torneranno alla Roma dal prestito c'è il terzino statunitense Bryan Reynolds, di ritorno dai belgi del Westerlo. Secondo il giornalista Francesco Oddo Casano il gm Tiago Pinto avrebbe incontrato il manager del giocatore a margine della sfida contro il Feyenoord, dato l'interesse degli olandesi per il giocatore. Nonostante la possibilità di restare al Westerlo sia considerata positiva da entrambe le parti, qualche giorno fa Tiago Pinto avrebbe rifiutato un'offerta al ribasso di 3 milioni di euro. Il giocatore infatti è in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni e la Roma è convinta di riuscire a fare questa cifra cedendo il giocatore a titolo definitivo. Tiago Pinto avrebbe parlato in questi giorni con Reynolds per spiegargli la situazione, con l'opzione Westerlo difficilmente praticabile in quanto il club non sembra intenzionato ad alzare la sua offerta. Su di lui ci sono Sturm Graz, West Ham e Sparta Praga, con la Roma che sarebbe disposta a cedere nuovamente lo statunitense in prestito con obbligo di riscatto se non dovessero arrivare offerte soddisfacenti.

(retesport.it)