Even Ndicka è vicinissimo alla Roma. Dopo l'addio all'Eintracht Francoforte la sua nuova meta sarà italiana. Secondo quanto riporta il sito web dell’esperto di calciomercato, il francese ha raggiunto un accordo quinquennale con la Roma e mancherebbero solo i documenti per formalizzare il tutto. Su di lui anche il Milan. I rossoneri, interessati al difensore da tempo, provano l'operazione last minute.

(gianlucadimarzio.com)

