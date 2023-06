La Roma è al lavoro per raggiungere i 30 milioni di plusvalenza da incassare entro il 30 giugno e una parte di questi soldi potrebbe arrivare dalla cessione di Justin Kluivert. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', la società giallorossa sta continuando a trattare con il Bournemouth per il trasferimento dell'esterno olandese in Premier League.

(Sky Sport)