Sembra diviso tra Roma e Milan il futuro di Gianluca Scamacca. Come scrive Gianluca Di Marzio, la priorità dell'attaccante è quella di vestire la maglia giallorossa. Tutto dipenderà dal club capitolino, che dovrà trovare un'intesa con il West Ham che ad oggi non c'è. Questo però non chiude le porte al Milan. Finché ci saranno margini e possibilità, infatti, Scamacca darà priorità alla Roma, ma i rossoneri sarebbero comunque una destinazione gradita per l'attaccante.

