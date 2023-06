Il progetto sportivo del Milan non si ferma e vuole un bomber da affiancare a Olivier Giroud, il nome è quello di Alvaro Morata. Secondo quanto riporta il sito specializzato in calciomercato il Milan e l'entourage di Morata si sono dati appuntamento alla prossima settimana per iniziare a capire come muoversi soprattutto dal punto di vista economico dato che non potrà essere utilizzato il vantaggio fiscale del decreto crescita.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS