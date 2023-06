Calciomercato Roma: previsto nelle prossime settimane un incontro con il Leeds per trattare il riscatto di Llorente

La Roma è rimasta molto soddisfatta dalle prestazioni di Diego Llorente, ma il difensore spagnolo tornerà al Leeds poiché la società giallorossa ritiene eccessivi i 18 milioni di euro del riscatto. Come riportato dal giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, il club capitolino proverà a intavolare una nuova trattativa con gli inglesi nelle prossime settimane con l'obiettivo di abbassare la richiesta economica.

