Calciomercato Roma: previsto nelle prossime settimane un contatto tra gli agenti di Icardi e il PSG. Il Galatasaray preme per la permanenza

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da decifrare. Il centravanti argentino è rinato al Galatasaray grazie ai 23 gol e 8 assist messi a referto in questa stagione, ma la durata del prestito è terminata, motivo per cui tornerà al PSG. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, il club turco vuole fare sul serio ed è pronto a presentare un'offerta alla società parigina per trattenere il numero 99, ma la trattativa appare piuttosto complicata. Gli agenti del calciatore incontreranno entro un paio di settimane il PSG per parlare dell'eventuale addio. Icardi è stato accostato con grande insistenza anche alla Roma come possibile sostituto di Tammy Abraham.

(tuttomercatoweb.com)

