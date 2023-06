Tra i protagonisti dell'Italia U20 impegnata al mondiale argentino c'è il romanista Giacomo Faticanti. Come scrive il sito di calciomercato, già a gennaio aveva avuto richieste per andare in prestito ma ha terminato la stagione in giallorosso. Adesso, davanti, ha un'estate determinante. Per lui possibile prestito secco in Serie B, dove non gli sono mancati e non gli mancano certo gli interessamenti.

(tmw.com)

