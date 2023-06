Calciomercato Roma, Pinto a Londra almeno fino a venerdì: contatti con il Bournemouth per Vina e Kluivert, sull'olandese anche il Fulham. Reynolds piace in Championship e in Belgio

Il lavoro di Tiago Pinto a Londra continuerà almeno fino a venerdì. Secondo quanto affermato dal sito dell'esperto di calciomercato, l'obiettivo principale del gm della Roma è concretizzare delle cessioni entro il 30 giugno. Il dirigente giallorosso ha incontrato il Bournemouth per parlare di Matias Vina e, dato che il club inglese non ha esercitato il diritto di riscatto a 17 milioni, le parti potrebbero trovare un accordo intorno ai 7-8 milioni. Pinto ha parlato anche con il Fulham e lo stesso Bournemouth (che al momento è più defilato) per Justin Kluivert. Contatti con società di Championship anche per Bryan Reynolds: il calciatore vorrebbe rimanere al Westerlo, che però non è intenzionato a pagare i 7 milioni del riscatto. Il terzino americano è seguito anche dai top club del Belgio.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE