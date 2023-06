Emergono ulteriori novità per quanto riguarda un possibile arrivo a centrocampo in casa giallorossa. Secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto durante "Calciomercato - L'Originale", alla Roma piacerebbe Morten Hjulmand del Lecce. Il giocatore interesserebbe al Milan e a tante squadre all'estero e in Premier, anche se non è ancora tempo di parlare di trattative avanzate.

(Sky Sport)