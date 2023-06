Calciomercato Roma, piace Dia della Salernitana. È l'alternativa a Scamacca e Morata

Dopo una stagione su alti livelli con ben 16 gol e 6 assist con la maglia della Salernitana, il futuro di Boulaye Dia potrebbe essere lontano dalla Campania. Secondo il sito di calciomercato i granata starebbero chiudendo per il riscatto del giocatore dal Villarreal per 12 milioni totali, con l'inserimento di una clausola da 25 milioni che si attiverà una volta definito l'affare. Il giocatore piace a Roma, Lazio e Fiorentina, coi viola che sarebbero stati i primi a muoversi per lui proponendo in cambio uno tra Kouamé e Ikoné, che però non sembrano interessare. Sia Roma che Lazio invece non avrebbero ancora formulato proposte concrete, ma stanno monitorando la situazione: per i biancocelesti Dia potrebbe diventare il vice Immobile, mentre per i giallorossi sarebbe l'alternativa a Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. La volontà della Salernitana sarebbe quella di trattenerlo, ma in caso di cessione il ds Morgan De Sanctis starebbe già cercando il sostituto. Piace molto in tal senso M'Bala Nzola dello Spezia.

(cm.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE