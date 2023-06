Calciomercato Roma: piace Cakir per la porta in caso di addio in prestito di Svilar

La Roma potrebbe effettuare una piccola rivoluzione in porta. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', i giallorossi avrebbero messo nel mirino Ugurcan Cakir del Trabzonspor. Il classe '96 potrebbe prendere il posto di Mile Svilar, il quale potrebbe partire in prestito. L'estremo difensore turco ha collezionato 44 presenze in questa stagione, mettendo a referto 18 reti inviolate e 62 gol subiti.

(Sky Sport)