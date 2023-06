Potrebbe essere in Italia il futuro di Adama Traorè, in scadenza di contratto dopo l'esperienza al Wolverhampton, con il Milan fortemente interessato al giocatore. L'esterno spagnolo piace anche alla Roma, ma i rossoneri, dopo una giornata di colloqui con l'agente Jorge Mendes, sembrano in vantaggio sull'ex Barcellona.

(gianlucadimarzio.com)

