Calciomercato Roma: offerto Renato Sanches in prestito

La Roma è alla ricerca di un nuovo centrocampista e, secondo quanto riferito dalla trasmissione 'Te la do io Tokyo' dell'emittente radiofonica, ai giallorossi sarebbe stato offerto in prestito Renato Sanches, in uscita dal PSG. Sul calciatore portoghese ci sono anche Fenerbahce e Galatasaray, ma preferirebbe rimanere in uno dei top campionati europei. Il venticinquenne, che percepisce 3.9 milioni a stagione, è stato proposto dal super agente Mendes anche al Milan. L'operazione tra la Roma e il PSG potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti tra i presidenti dei due club.

(Centro Suono Sport)