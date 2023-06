Calciomercato Roma, non solo Scamacca: ancora viva la pista Zaha. Piace Okafor, ma c'è anche il Milan

La Roma ha incassato il "sì" di Gianluca Scamacca, ma per il momento non ha ancora trovato un accordo con il West Ham. I giallorossi però sono convinti che con il passare del tempo il club inglese potrebbe aprire alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Tiago Pinto sta valutando anche altri profili per l'attacco ed è ancora viva la pista che porta a Zaha, il quale lascerà il Crystal Palace a parametro zero. Piace anche Okafor del Salisburgo, su cui c'è anche il Milan. Il centravanti svizzero viene valutato 25 milioni di euro.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE