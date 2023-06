Il futuro di Davide Mastrantonio, portiere classe 2004 della Roma, sembra essere lontano dalla Capitale. Dopo aver disputato questa stagione in prestito alla Triestina, il giovane tornerà alla base per poi trasferirsi nuovamente in un club di Lega Pro. Secondo quanto riferito dal sito online, Modena, Trento e Pontedera sarebbero fortemente interessate al diciannovenne.

(gazzettaregionale.it)

