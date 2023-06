Calciomercato Roma, missione londinese per Pinto: nel mirino anche Chwuwumeka e Loftus Cheek

Non solo le cessioni e l'affare Scamacca. Come scrive su twitter il giornalista Attilio Malena, nel viaggio londinese di Tiago Pinto ci sarebbe in programma anche un incontro con il Chelsea. Sul taccuino del gm giallorosso, infatti, si sono anche i centrocampista Ruben Loftus Cheek e Carney Chukwuemeka: entrambi hanno trovato poco spazio con i Blues e sono in uscita dal club londinese.

