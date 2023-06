Calciomercato Roma, in difesa occhi su Elvedi

Dopo gli affari Aouar e Ndicka, ora la missione di Tiago Pinto è quella di fare cassa. Il gm sarà a Londra nei prossimi giorni: in agenda incontri per Scamacca, giallorossi interessati a patto che sia un prestito, e per vendere. L'idea è cedere Roger Ibanez, ma la base d'asta non sarà inferiore ai 25 milioni di euro. Nel caso di cessione del brasiliano, viste le condizioni di Kumbulla, un nome che piace a Trigoria è quello di Nico Elvedi, difensore del Borussia Monchengladbach, classe 1996.

(www.alfredopedulla.com)