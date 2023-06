SPORTITALIA - Dopo l'infortunio di Tammy Abraham, la Roma è alla ricerca di un innesto in attacco in questa sessione estiva di calciomercato. Ai microfoni dell'emittente televisiva è intervenuto il direttore sportivo dello Spezia Eduardo Macia ed ha parlato di M'Bala Nzola, già accostato ai giallorossi. “La Roma è interessata a Nzola”, le parole del dirigente del club ligure, retrocesso in Serie B.