È tutto da decifrare il futuro di Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto nel 2024 e reduce da una stagione in chiaroscuro. Come riporta Ilario Di Giovambattista, infatti, il terzino sinistro potrebbe lasciare la Capitale direzione Milano: il numero 27, infatti, piace molto all'Inter di Simone Inzaghi, alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra.